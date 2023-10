Meta Quest 3: la domanda sarebbe inferiore di 5 milioni di unità rispetto a quanto preventivato

Meta Quest 3 sarebbe molto meno desiderato di quanto atteso da Meta, visto che si parla di una domanda inferiore di 5 milioni di unità rispetto alle stime della compagnia, tanto da aver portato a dei licenziamenti all'interno della divisione Reality Labs.

A dirlo è stato l'analista di TF International Securities Ming-Chi Kuo che in un'analisi pubblicata su Medium ha dipinto una quadro a tinte davvero fosche per realtà virtuale e metaversi.

Stando a quanto ha scritto, la distribuzione iniziale di Meta Quest 3 per tutto il 2023 doveva essere di più di 7 milioni di unità, ma è stata tagliata a 2-2,5 milioni di unità, con un ulteriore milione di unità previsto per il 2024.

Vendere 5 milioni di unità in meno sarebbe disastroso per Meta, così come non sarebbe un successo vendere solo un milione di unità in più nel 2024.

Secondo Ming-Chi Kuo le perdite potenziali potrebbero eccedere le stime e attirare l'attenzione degli investitori, creando un effetto a catena deleterio per la compagnia.