Été, un gioco dove diventiamo pittori in una rilassante estate canadese

Été, che significa semplicemente estate in francese, è previsto per l'inizio del 2024 su PC, ma grazie a una demo su Steam abbiamo già avuto modo di provare questo piccola opera ambientata in Canada che mira a farci rilassare mentre esploriamo Montreal e ci guadagniamo da vivere vendendo quadri. Vediamo che tipo di esperienza possiamo aspettarci da Été .

Soldi, un non problema

Al centro di Été vi è la pittura

Été inizia con il nostro protagonista che arriva all'appartamento che ha affittato per l'estate. Con il proprio cavalletto e un set di colori, scopre che la casa - alquanto spaziosa va detto - è perlopiù vuota. Per soli mille dollari canadesi, però, possiamo affittare il tutto e certamente l'occasione è da non perdere.

Purtroppo abbiamo con noi solo 400 dollari e dobbiamo quindi riuscire a trovare i restanti rapidamente, per assicurarci di avere un tetto sulla testa per i prossimi mesi. Été non è però un gioco gestionale nel quale dovremo fare bene i conti, tutt'altro: si tratta di un'esperienza rilassante nella quale il denaro è solo un dettaglio sullo sfondo. Apparentemente, infatti, tutta Montreal è pronta a lanciarci mazzette di banconote per avere le nostre creazioni in acquarello e in mezza giornata avremo un migliaio di dollari in tasca.

Per vendere quadri, perlomeno per quanto riguarda la demo, avremo due metodi: farci commissionare un dipinto da persone che abbiamo incontrato oppure esporlo a un bar locale, dove il barista è il re della contrattazione e in meno di 24 ore è in grado di piazzare qualsiasi tela a cifre notevoli. Il denaro potrà poi essere usato per acquistare mobilio (nella demo era tutto gratis, ma siamo sicuri che nella versione finale non sarà così) per arredare l'appartamento. Été è quindi un gioco basato sulla bellezza visiva, sul piacere di creare dipinti e creare un perfetto atelier in una bellissima estate canadese.

Per quanto riguarda il "come" creare un dipinto, chi non è abile con il pennello non si preoccupi in quanto non esiste il disegno a mano libera. Été ci fa utilizzare degli stampi, che rappresentano oggetti, cibi, animali e via dicendo. Gli stampi possono essere ridimensionati, mossi, manipolati a 360° per scegliere l'angolazione giusta dal quale vederli sulla tela e infine posizionati per creare la composizione dei nostri sogni.