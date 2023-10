Redfall: la conta dei giocatori su Steam è così bassa da aver raggiunto la singola cifra

Redfall non è stato abbandonato da Bethesda ma dai giocatori a quanto pare sì, visto che la conta dei giocatori contemporanei è attualmente così bassa da aver raggiunto la singola cifra . Di base non ci sta giocando più nessuno, quantomeno su PC.

Il grafico che mostra l'andamento di Redfall su Steam

In realtà è già da qualche settimana che il numero di giocatori di Redfall è in caduta libera, ma tra le fine di settembre e i primi giorni di ottobre la situazione pare essersi aggravata, tanto che ormai accade regolarmente di vedere picchi di giocatori sotto alle dieci unità, come rilevato da SteamDB.

Poche ore fa il picco era di 6 giocatori, ma ci sono state anche situazione più critiche, come quella del primo ottobre in cui in un certo momento c'erano in gioco solo due persone, per ben uno spettatore su Twitch, o quella del 29 settembre, in cui c'erano sempre due giocatori, ma nessuno a guardare Redfall su Twitch.

Insomma, il titolo di Arkane Austin non ha propriamente fatto breccia nei cuori, per così dire, tanto che con una quantità di giocatori simile viene da chiedersi cosa potrà effettivamente essere recuperato, pur con il massimo impegno possibile.

Per il resto vi ricordiamo che Redfall è disponibile per PC e Xbox Series X/S. È possibile giocarci anche tramite Game Pass.