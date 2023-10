Baldur's Gate 3: Hotfix 9 disponibile, porta molte correzioni e novità

Continua ancora il lungo percorso di ottimizzazione di Baldur's Gate 3 , che ha ottenuto in queste ore l' Hotfix 9 per correggere ulteriori problemi e migliorare alcuni aspetti del gioco, tra i quali anche alcune caratteristiche del Magic Mirror.

Un lungo lavoro di ottimizzazione

Potete trovare le note complete della patch a questo indirizzo, e si tratta veramente di un sacco di elementi anche a questo giro. Troviamo tante correzioni di bug e crash vari e alcuni miglioramenti generali al software, come sempre.



Considerando il ritmo a cui vengono rilasciati gli aggiornamenti e l'ampiezza di questi, viene da fare due considerazioni: una è che Larian Studios sia decisamente sul pezzo, molto reattiva e decisa a correggere tutti i problemi che emergono nel gioco, l'altra è che Baldur's Gate 3, per quanto possa essere considerato un capolavoro nell'ambito dei cRPG, è stato lanciato con davvero un sacco di problemi tecnici da risolvere.

In ogni caso, finché il supporto continua ad avanzare con questa costanza, non c'è davvero da lamentarsi e, d'altra parte, il gioco di per sé ha un valore indiscutibile. Solo pochi giorni fa avevamo visto l'Hotfix 8, a questo punto attendiamo il prossimo update.