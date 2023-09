Baldur's Gate 3: la grossa Patch 3 è disponibile, introduce Specchio Magico e versione Mac

Come promesso, Larian Studios ha pubblicato oggi la Patch 3 di Baldur's Gate 3, che introduce numerose novità come si conviene a un aggiornamento di grosse dimensioni come questo, tra le quali anche lo Specchio Magico e la versione Mac del gioco.

Con un ritardo di un giorno rispetto a quanto era stato annunciato inizialmente, la sostanziosa Patch 3 migliora diversi aspetti del gioco, corregge vari problemi tecnici e introduce nuovi contenuti, con maggiori informazioni che possono essere tratte dalle note ufficiali dell'aggiornamento a questo indirizzo su Steam.

Le correzioni sono davvero numerose e dovrebbero sistemare molti dei problemi e bug che affliggono il comunque ottimo RPG di Larian, sia su PC che su console. Oltre a questo, il gioco ora è disponibile in forma completa su Mac, essendo di fatto uscito dall'early access anche sulla piattaforma Apple.