Zenless Zone Zero: versione console confermata oltre a PC e mobile, probabilmente PS5

MiHoYo ha confermato che Zenless Zone Zero, il nuovo gioco del team cinese, arriverà anche su console, e possiamo immaginare che PS5 sia probabilmente tra queste, considerando che ancora non sono state specificate ma diversi indizi puntano su PlayStation.

All'epoca dell'annuncio di Zenless Zone Zero, in effetti, il team aveva parlato di lancio su PC, iOS, Android e "altre piattaforme". Non che ci volesse molto a pensare che queste altre piattaforme potessero essere le console, ma la conferma è comunque arrivata al Tokyo Game Show 2023.

Il problema è che non sono ancora state identificate precisamente queste console, ma sembra che PlayStation sia praticamente sicura, probabilmente per quanto riguarda soprattutto PS5, ma non è esclusiva anche una versione per la generazione precedente.