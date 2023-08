Zenless Zone Zero: nuovo trailer dalla Gamescom 2023 con scene di gameplay

Zenless Zone Zero è tornato a farsi vedere in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2023, attraverso un interessante trailer di presentazione composto da alcune scene di gameplay , che ha mostrato alcune caratteristiche del gioco.

Alcune caratteristiche su Zenless Zone Zero

Zenless Zone Zero, un'immagine del gioco

Ambientato in un universo post-apocalittico, il gioco propone un particolare scenario fantascientifico molto colorato e peculiare, con personaggi rappresentati anche da animali antropomorfi. In questo strano mondo, alcune colossali sfere assorbono tutto ciò con cui entrano in contatto e, al loro interno, lo spazio-tempo viene distorto, facendo prosperare delle pericolose creature conosciute come gli Ethernal.

L'ultimo baluardo della civiltà è dunque rappresentato da New Eridu, una metropoli dallo stile futuristico che ha sviluppato una tecnologia rivoluzionaria che permette alla popolazione di coesistere con gli Hollow e di estrarne l'Ether, una risorsa preziosa e a quanto pare è alla base delle conquiste tecnologiche della città.

Potete conoscere meglio il gioco leggendo il nostro speciale su tutto quello che sappiamo dell'Action RPG degli autori di Genshin Impact, in attesa di poterlo provare in maniera più approfondita.