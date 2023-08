Granblue Fantasy: Relink, data di uscita ed edizioni speciali annunciate alla Gamescom 2023

Cygames ha annunciato la data di pubblicazione dell'RPG d'azione Granblue Fantasy: Relink. Granblue Fantasy: Relink sarà disponibile a livello globale sia in formato fisico che digitale per PlayStation5 e PlayStation 4, e in formato digitale su Steam il 1° febbraio 2024. Cygames ha inoltre annunciato che il gioco sarà disponibile per il preordine su tutte le piattaforme a partire dal 23 agosto 2023.

La descrizione ufficiale recita: "Combatti in tempo reale con un gruppo di massimo quattro personaggi in Granblue Fantasy: Relink. Scegliete tra una vasta gamma di personaggi, ognuno con armi, abilità e stili di combattimento unici. Sia che si tratti di schiacciare i tasti con disinvoltura, sia che si tratti di temporizzare ogni attacco con perfetta precisione, c'è uno stile di gioco per tutti. Ogni nemico e formazione del party ha i suoi punti di forza e di debolezza: la chiave della vittoria sta nel capire come questi pezzi si incastrano tra loro. Le modalità di assistenza sono accessibili a giocatori di tutti i livelli di abilità. La modalità Full Assist gestisce essenzialmente tutti gli aspetti del combattimento quando è attivata. Granblue Fantasy: Relink offre un'esperienza completa per giocatore singolo e un'azione multigiocatore online cooperativa. Unitevi ad altri giocatori per affrontare più di 100 missioni con obiettivi e nemici diversi!"