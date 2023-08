Call of Duty: Modern Warfare 3, un video di gameplay alla Gamescom 2023

Intervenuti sul palco in compagnia di Geoff Keighley, il creative director David Swenson e la narrative designer Shelby Carleton hanno parlato delle novità di Call of Duty: Modern Warfare 3 prima di mostrare le sequenze in-game .

Call of Duty: Modern Warfare 3 è stato protagonista all'Opening Night Live della Gamescom 2023 di un nuovo video di gameplay , presentato per l'occasione dagli sviluppatori di Sledgehammer Games.

Fra vecchio e nuovo

Remake dell'episodio pubblicato nel 2011, Call of Duty: Modern Warfare 3 riprenderà la storia che già conosciamo, pur con la possibilità di apportare modifiche più o meno significative. A tal proposito, ad affiancare le missioni lineari troveremo le inedite missioni Open Combat.

Il video di gameplay portato all'Opening Night Live conferma tutte le qualità del gioco, la solidità del suo gunplay e una struttura che non si discosta da quella che è ormai la tradizione di Call of Duty, con spettacolari azioni corali disegnate per raccontare al meglio la trama e i suoi personaggi.