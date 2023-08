Tekken 8: data d'uscita ufficiale annunciata con un nuovo trailer all'Opening Night Live 2023

Come avete avuto modo di vedere, il video è dedicato in larga parte a presentare i personaggi del roster di lancio , intervallati da brevissime sequenze di gioco. Poco da dire, si tratta di un cast davvero coloratissimo.

Nuova modalità single player

La nuova modalità di Tekken 8

Parte del video è stata dedicata anche a presentare la nuova modalità single player, chiamata Arcade Quest, che pare essere dedicata alla vita in sala giochi e che dovrebbe consentire ai giocatori di personalizzare i loro avatar.

Immaginiamo che presto saranno condivisi ulteriori dettagli in merito. Da sottolineare come molte delle voci di corridoio degli scorsi giorni si siano rivelate vere, quantomeno per Tekken 8. In particolare la data d'uscita era stata largamente anticipata.