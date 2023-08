Tekken 8: una possibile data d'uscita spunta online da un leak

Tekken 8 potrebbe avere una data d'uscita fissata, in base a quanto è trapelato da un possibile leak emerso online da parte di una fonte piuttosto attendibile: si tratterebbe del 26 gennaio 2024.

La data in questione è emersa dall'account Twitter Aggiornamenti Lumia, specializzato in operazioni di datamining sulla banca dati dello store ufficiale di Microsoft, dunque generalmente attendibile, anche se ovviamente non ufficiale.

Potrebbe dunque trattarsi di una data provvisoria o un qualche placeholder, in attesa di una conferma ufficiale da parte di Bandai Namco, ma la data del 26 gennaio 2024 può essere considerata verosimile, visto che il gioco dovrebbe trovarsi già in stato avanzato di sviluppo.