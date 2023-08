Tekken 8 è confermato per la Gamescom 2023: sarà all'Opening Night Live, è ufficiale

Gamescom 2023, ONL ma non solo

La ONL andrà in onda alle 20:00 di domani, 22 agosto, e durerà per circa 2 ore. Ovviamente Tekken 8 non sarà l'unico gioco che potremo vedere durante l'evento, in quanto sono inclusi anche Mortal Kombat 1, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, Black Myth: Wukong, Lords of the Fallen, Call of Duty: Modern Warfare 3, Sonic Superstars e non solo.

Inoltre, ricordiamo che l'Opening Night Live non sarà l'unico show dell'evento. Per tutti i dettagli sulla Gamescom 2023 potete leggere il nostro articolo riassuntivo.