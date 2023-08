Stumble Guys su PS5 e PS4 confermato, oltre a Xbox: il clone di Fall Guys arriva su console

Per chi non avesse seguito il titolo in questione, si tratta di un clone di Fall Guys che ha ottenuto un successo straordinario per quanto riguarda le piattaforme mobile e PC, che ora si appresta a raggiungere anche le console. L' annuncio sulle versioni Xbox Series X|S e Xbox One è stato pubblicato il mese scorso, ora c'è invece la conferma anche per quanto riguarda PS5 e PS4.

Pre-registrazioni e bonus per Stumble Guys su console

Stumble Guys, un momento di gioco

Il team di sviluppo Scopely ha riferito che coloro che hanno effettuato la pre-registrazione per le versioni console riceveranno alcuni oggetti speciali come "Karat Crusher", "Row Footsteps" e "Punch Emote", oltre all'accesso alla versione beta in prova.

La pre-registrazione a Stumble Guys su console può essere effettuata a questo indirizzo, inserendo i propri dati e selezionando la piattaforma preferita con cui partecipare al gioco. Oltre all'accesso anticipato attraverso il beta test, questo consentirà anche di ottenere delle personalizzazioni particolari, che rappresentano elementi importanti in un titolo come questo, molto basato sulle caratterizzazioni cosmetiche per i personaggi.

Si tratta infatti di un free-to-play con microtransazioni, in attesa di capire precisamente come sia destinata ad essere strutturata la monetizzazione del gioco su console. Nel frattempo, possiamo intanto effettuare la registrazione e aspettare ulteriori novità al riguardo, mentre potete conoscere meglio il gioco in versione originale leggendo la recensione di Stumble Guys su piattaforme mobile e PC.