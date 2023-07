Stumble Guys arriva su console a partire da Xbox, è il clone free-to-play di Fall Guys

In occasione dell'ID@Xbox di luglio 2023, Scopely ha svelato che pubblicherà il battle royale free-to-play Stumble Guys su console, a partire da Xbox Series X|S e Xbox One . L'annuncio è accompagnato da un trailer che potrete vedere nel filmato sottostante.

Un party game che ricorda Fall Guys

Stumble Guys è un party game online in stile battle royale, in cui 32 giocatori online gareggiano in frenetiche corse ad ostacoli e altre sfide di vario genere, il tutto corredato da una grafica stilizzata e colorata.

Come spiegato nella nostra recensione, le meccaniche di gioco per molti versi ricordano quelle di Fall Guys, tanto che in molti lo definiscono un suo "clone" spudorato, ma ha riscosso un notevole successo sia su PC che su mobile. Vedremo se sarà lo stesso anche su console.