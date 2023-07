The Texas Chain Saw Massacre, trailer del gameplay dall'ID@Xbox

Disponibile dal 18 agosto su PC, PlayStation e Xbox, The Texas Chain Saw Massacre ci catapulterà nelle atmosfere e negli scenari del film originale, al comando di uno dei membri della spaventosa famiglia protagonista della pellicola o di una loro potenziale vittima.

The Texas Chain Saw Massacre , l'horror asimmetrico sviluppato da Sumo Digital, è stato presentato con un trailer del gameplay durante l' ID@Xbox Showcase di stasera, quando manca esattamente un mese all'uscita del gioco.

Sulla scia di Dead by Daylight

Come si può vedere nel video, le meccaniche che caratterizzano il gameplay di The Texas Chain Saw Massacre sono praticamente identiche a quelle del classico Dead by Daylight, dunque un multiplayer asimmetrico in cui un giocatore controlla il villain e gli altri i sopravvissuti.

Naturalmente non mancheranno le figure iconiche del film, su tutte Leatherface con la sua motosega, nonché un certo grado di violenza, che si manifesta in particolare nelle scene di uccisione delle vittime.