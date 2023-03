The Texas Chain Saw Massacre: data di uscita svelata, ci sarà anche una fase di test tra non troppo

Lo sviluppatore Sumo Nottingham e l'editore Gun Interactive hanno annunciato la data di uscita di The Texas Chain Saw Massacre: 18 agosto 2023. Il gioco è previsto per PC (via Steam), PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Ricordiamo che sarà pubblicato su Xbox Game Pass sin dal giorno di lancio.

Inoltre, è stato confermato che sarà reso disponibile un test tecnico di The Texas Chain Saw Massacre tra molto, ovvero il 25 maggio 2023. Più dettagli su quest'ultimo saranno condivisi più avanti.

Qui sotto potete vedere anche il trailer della data di uscita, pubblicato da IGN USA.

The Texas Chain Saw Massacre è un gioco di sopravvivenza horror asimettrico, basato sull'iconico film del 1974 "Non aprite quella porta". I giocatori dovranno interpretare un gruppo di sopravvissuti o la Famiglia: quest'ultima darà la caccia agli altri, sfruttando capacità uniche di ogni membro. Le partite saranno 3 vs 4.

Nel nostro speciale di approfondimento vi abbiamo spiegato che "The Texas Chainsaw Massacre sarebbe potuto essere una banale versione 2 di Friday the 13th The Game. Gun Interactive e Sumo Digital hanno però deciso di non cedere alla pigrizia e vogliono proporre una struttura familiare ma modellata attorno al film sul quale si basa. Il 3vs4, il focus sulla furtività e le statistiche sono tutti elementi interessanti. Una prova con mano sarà necessaria per dare un primo giudizio, ma per ora possiamo ritenerci incuriositi da questo progetto, atteso per il 2023."