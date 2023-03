First Playable: annunciate date e location del nuovo evento sullo sviluppo di videogiochi in Italia

IIDEA comunica date e location della quinta edizione di First Playable, il maggiore evento business dedicato allo sviluppo di videogiochi in Italia, organizzato in collaborazione da IIDEA e Toscana Film Commission - Fondazione Sistema Toscana.

Quest'anno l'evento si svolgerà il 6 e 7 luglio a Firenze, all'interno dell'Innovation Center di Fondazione CR Firenze, nel quartiere di San Frediano, ospitato da Nana Bianca, startup studio e acceleratore verticale nel settore digitale.

First Playable è un appuntamento di riferimento per chi opera nella produzione di videogiochi in Italia, con l'obiettivo principale di facilitare le connessioni tra gli sviluppatori locali e i publisher e investitori internazionali.

Durante i due giorni di First Playable avranno luogo sessioni di coaching, soprattutto per gli sviluppatori più giovani che possono entrare in contatto con esperti del settore, talk e workshop con ospiti italiani e internazionali di alto profilo e i meeting 1:1 con i publisher e gli investitori provenienti da tutto il mondo, finalizzati alla condivisione di pitch di nuovi progetti.

Gli sviluppatori italiano potranno accedere gratuitamente a First Playable, che sarà anche occasione per celebrare la creatività dell'industria locale con la serata degli Italian Video Games Awards, fissata per la sera del 6 luglio 2023. In tale occasione, una Giuria internazionale composta da esperti del settore decreterà i vincitori nelle 5 categorie previste:

Best Italian Game: premio per il miglior videogioco italiano

Best Italian Debut Game: premio per la miglior opera prima italiana

Best Innovation: premio per il videogioco italiano più innovativo

Outstanding Individual Contribution: premio al singolo professionista italiano che si è maggiormente distinto a livello nazionale e/o internazionale

Outstanding Italian Company: premio per lo studio di sviluppo italiano che si è maggiormente distinto a livello nazionale e/o internazionale

Le candidature sono aperte da oggi sul sito ufficiale della manifestazione, con gli sviluppatori italiani che avranno tempo fino al 14 aprile per candidare le proprie produzioni e sottoporle al vaglio della Giuria.

La quinta edizione di First Playable è organizzata da IIDEA e Toscana Film Commission - Fondazione Sistema Toscana, con il supporto di Agenzia ICE, MAECI e di Nana Bianca. MeetToMatch è matchmaking partner dell'evento, Unreal Engine è diamond partner. L'edizione dell'anno scorso è stata considerata un grande successo dagli organizzatori.