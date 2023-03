Disco Elysium Collage Mode annunciata e pubblicata su PC, a breve su PlayStation, Switch e Xbox

Con un trailer - visibile poco sotto - ZA/UM Studio ha annunciato e pubblicato una nuova modalità per Disco Elysium, il suo gioco di ruolo investigativo. Completamente gratuita, la Collage Mode è accessibile già da ora tramite la versione PC del videogame (Steam, GOG ed Epic Games Store) e arriverà PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch nei prossimi giorni.

Nella Collage Mode i giocatori avranno accesso a ogni area, personaggio, effetto grafico e dialoghi personalizzati per poter creare dei collage, da cui deriva il nome della modalità. Così facendo si possono creare fotografie personalizzate di Disco Elysium.

Si tratta in altre parole di una modalità foto molto avanzata, con grande libertà di personalizzazione. Si possono scegliere gli ambienti che preferiamo, prendere i vari personaggi e metterli in posa, così come aggiungere adesivi, effetti visivi, scritte e impostare vari filtri grafici. Se amate l'aspetto grafico di Disco Elysium è probabile che vorrete provare tutte le possibilità messe a disposizione dalla Collage Mode.

Si tratta di una piccola aggiunta, ma certamente gradita visto soprattutto che è gratuita. Al tempo stesso, siamo certi che molti vorrebbero vedere un seguito o un altro capitolo ambientato nello stesso mondo.

ZA/UM non si trova purtroppo in una bellissima situazione e ha recentemente chiuso una disputa legale col produttore del gioco.