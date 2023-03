Epic Games Store: il gioco gratis del 16 marzo 2023 ora è disponibile, link per il download

Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 16 marzo 2023 è disponibile da ora per il download, per questa settimana si tratta di Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War.

Potrete riscattare il gioco gratis dell'Epic Games Store del 16 marzo dalle pagina dedicata di Call of the Sea, che potrete raggiungere tramite questo indirizzo.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 23 marzo 2023, per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre.

Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War è un gioco di strategia a turni in stile 4X ambientato nell'universo fantascientifico di Warhammer 40.000. In questo titolo, quattro fazioni si affrontano in una brutale guerra per il dominio sulle risorse del pianeta Gladius Prime.

Quest'ultimo è un pianeta conosciuto per il suo ricco passato anche in termini archeologici, dal quale però è stato risvegliato un antico e oscuro potere, che ora minaccia l'esistenza di tutti gli abitanti del pianeta e non solo. Quello che era in precedenza un luogo pacifico e sereno, è diventato un enorme teatro di una guerra senza quartiere tra fazioni.

Come si conviene a uno strategico 4X, anche in questo caso si tratta di esplorare, espandere il proprio dominio, sfruttare le risorse presenti nella maniera minore possibile e combattere i nemici, eliminando concorrenti e minacce. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla recensione di Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War.