Microsoft ha svelato un gioco esclusivo PS5 su Superman? No, si è solo "confusa"

Stanno circolando ora online dei documenti provenienti da Microsoft e diretti alla CMA del Regno Unito, in riferimento all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Xbox. All'interno di questi viene indicato che tra i giochi esclusivi di Sony vi è un qualche prodotto legato a Superman. Per questo motivo, i fan PlayStation su forum e social stanno speculando su questa possibilità, ma si tratta molto probabilmente di un errore. Facciamo quindi chiarezza.

All'interno della sezione 2.20 della risposta di Microsoft al CMA, di cui trovate il testo originale poco sotto nell'immagine, gli avvocati di Microsoft affermano che tra i "grandi" giochi di PlayStation sono inclusi God of War e Superman.

Considerando che è un documento ufficiale di grande importanza si potrebbe pensare che l'informazione sia corretta, ma è chiaro che non è così. Si tratta infatti di un errore ed è altamente probabile che gli avvocati di Microsoft abbiano confuso Superman con Spider-Man (sono "simili" dopotutto).

Un estratto del documento ufficiale di Microsoft

Possiamo affermare che sia così in quanto Spider-Man viene citato tre volte nel documento, mentre Superman appare solo in questa istanza. Inoltre, la riga parla dell'impatto dei giochi esclusivi PlayStation sulle vendite delle console Xbox: non avrebbe senso citare un gioco che ancora non è stato pubblicato.

Ora come ora, Sony sviluppa e pubblica in modo esclusivo Marvel's Spider-Man e Marvel's Wolverine. Superman apparirà invece come cattivo in Suicide Squad: Kill the Justice League, la cui data di uscita è stata rimandata per Bloomberg.