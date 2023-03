AMD Ryzen 9 7950X: la recensione del processore top di gamma della famiglia Zen 4

Con la recensione dell'AMD Ryzen 9 7950X arriviamo al modello di punta della nuova serie di processori AMD. Ed è l'ultimo appuntamento con l'attuale line-up basata su architettura Zen 4 prima di passare agli AMD Ryzen 7000X3D, i modelli alternativi con 3D V-Cache che hanno iniziato ad apparire sul mercato proprio in questi giorni e che promettono un balzo netto nelle prestazioni in gioco. Ma per quel che riguarda la potenza bruta, a quanto pare destinata a diminuire nei modelli da gioco con cache tridimensionale, il top di gamma della famiglia Ryzen è destinato con tutta probabilità a restare questo modello che, vedremo, vanta prestazioni in gioco niente male.

Caratteristiche tecniche

L'AMD Ryzen 7950X è un pezzo grosso da 16 core e 32 thread che può raggiungere anche i 5.8 GHz in modalità PBO

L'AMD Ryzen 7950X è al comando degli attuali processori Ryzen di ultima generazione grazie a 16 core e 32 thread spinti fino a 5.7 GHz. Arriva quindi molto vicino al top di gamma della concorrenza in quanto a frequenze, aumentate di ben 800 MHz rispetto al più potente Ryzen della generazione precedente. Questo senza contare l'overdrive che con una dissipazione d'eccezione spinge la CPU agli stessi 5800 MHz raggiunti da Intel. Ed è senza dubbio merito del cambio di processo produttivo da 7 a 5 nanometri e delle varie ottimizzazioni di un'architettura che è costruita sulla precedente, ma che è comunque caratterizzata da evoluzioni importanti.

Nonostante il gran lavoro sull'ottimizzazione, va detto, l'incremento di frequenze e la nuova piattaforma AM5, della quale abbiamo già parlato approfonditamente in occasione della recensione dell'AMD Ryzen 9 7900X, spingono in alto i consumi, con il TDP che passa dai 105 W del precedente ai 170 W del nuovo modello. Ma siamo ben sotto dei livelli del top di gamma della concorrenza rispetto al quale, in base alla nostra esperienza con gli altri modelli della serie AMD Ryzen 7000, ci aspettiamo un'efficienza migliore. Certo, come sappiamo, parliamo anche di 8 core fisici in meno, a fronte dello stesso numero di thread complessivi, ma ci aspettiamo comunque tra il 20 e il 25% in più di prestazioni rispetto all'AMD Ryzen 5950X.

Con i nuovi modelli, capitanati dall'AMD Ryzen 7950X, anche AMD è passata al socket di tipo LGA

D'altro canto parliamo di prestazioni single thread inferiori rispetto a quelle delle nuove architetture ibride Intel, senza mezzi termini elevatissime, e questo nonostante le frequenze altissime e l'incremento di IPC del 13% della nuova architettura Zen 4, che utilizza core con cache L2 raddoppiata. Tuttavia le novità si fanno sentire sentire solo in determinati giochi e sono importanti per allentare il freno imposto dalla CPU alla GPU alle basse risoluzioni. Ed è importante, come sempre nel caso dei processori Ryzen, avere le giuste memorie volendo sfruttare a fondo la piattaforma. La nuova piattaforma AMD supporta RAM DDR5 fino a 6400 MHz, ma le memorie consigliate sono quelle da 6000 MHz con profilo EXPO che garantisce il miglior rapporto tra megahertz e latenze. Il problema, ovviamente, è il prezzo più elevato a fronte di prestazioni che in alcuni casi non aumentano, ma stiamo anche parlando di un processore da circa 700€ che guarda a configurazioni costose e in grado di soddisfare più esigenze contemporaneamente, dal gaming alla creazione di contenuti di alto livello.

Tra l'altro la nuova piattaforma AMD è pensata per il futuro con pieno supporto per l'interfaccia PCIe 5.0 e un nuovo socket da 1718 pin con consumi massimi fino a 230 W, utili per l'overclock ma anche per i processori della generazione successiva. D'altronde il socket AM5 interrompe la striscia di retro-compatibilità delle schede madri AMD con le serie Ryzen precedenti, ma i nuovi modelli con chipset serie 600 saranno compatibili con i futuri Ryzen fino al 2025, almeno secondo quanto affermato da AMD. Piena compatibilità, quindi, con i modelli dotati di 3D V-Cache e con almeno un'altra generazione nuova di zecca.

Il cofanetto dell'AMD Ryzen 9 7950X è, come quello dell'AMD Ryzen 9 7900X, più robusto e lussuoso rispetto a quello dei due modelli meno potenti della serie

L'altra novità riguarda la GPU integrata, per la prima volta presente nei modelli desktop standard, ma non si tratta di una soluzione paragonabile a quella delle APU Ryzen. Per quanto sia comunque basata su architettura RDNA 2 infatti, si accontenta di appena due compute unit, risultando più che altro utile per configurazioni che non hanno a che fare con gaming e grafica professionale. Detto questo, si tratta comunque di una comodità in più a fronte di un prezzo consigliato di 100 dollari inferiore a quello dell'AMD Ryzen 9 5950X e di un prezzo reale che si aggira tra i poco meno di 630 e i 670€. Non troppo distante, quindi, da quello del top di gamma della concorrenza. Il problema, semmai, sono i rincari della piattaforma, tra DDR5 ad alto profilo e schede madri costosissime.

Scheda tecnica AMD Ryzen 9 7950X