Gigabyte Radeon RX 7900 XT Gaming OC: la recensione della GPU di AMD dalle ottime prestazioni

La recensione della Gigabyte Radeon RX 7900 XT Gaming OC ci ha permesso di soppesare le capacità di una versione custom di fascia media della scheda video viceammiraglia della serie AMD Radeon RX 7000. Si tratta chiaramente di un modello di fascia alta, come testimonia anche un prezzo consigliato di 1299€, di una famiglia che risulta molto interessante sia dal punto di vista della potenza bruta, da sempre un cavallo di battaglia delle GPU Radeon, sia da quello dell'architettura. Si tratta infatti del debutto della tecnologia chiplet in ambito consumer.

Caratteristiche tecniche

La Gigabyte Radeon RX 7900 XT Gaming OC è lunga 33 centimetri

La GPU della Gigabyte Radeon RX 7900 XT Gaming OC è basata sullo stesso chip Navi 31 con architettura RDNA 3 della più potente AMD Radeon RX 7900 XTX, il modello di punta della serie che sfrutta tutte le 96 Compute Unit disponibili. In questo caso, invece, quelle attive sono 84, per un totale di 5376 Stream Processor, e ognuna promette il 17,4% di potenza in più rispetto alle unità della generazione precedente. Ed è merito sia dell'incremento netto di transistor, passati da 26,8 miliardi a 57,7 miliardi grazie all'adozione del processo produttivo a 5 nanometri, sia dei miglioramenti complessivi che comprendono design a chiplet con 6 Memory Cache Die (MCD) a circondare il Graphic Core Die (GCD) che è a tutti gli effetti il cuore della GPU. Il tutto collegato dagli Infinity Fanout Links che compensano l'incremento di latenza consentendo alle diverse componenti del sistema di dialogare tra loro a una velocità di ben 5.3 TB/s.

Ad aumentare in modo modesto sono il numero degli stream processor, in questo caso appena 256 in più rispetto ai modelli di punta della serie precedente, e le frequenze della GPU che nel caso della AMD Radeon RX 7900 XT in versione reference salgono di 250 MHz per quanto riguarda la velocità in boost, fissata a 2400 MHz, ma diminuiscono di 150 MHz in relazione al Game Clock che si ferma a 2000 MHz. La Gigabyte Radeon RX 7900 XT Gaming OC oggetto di questa recensione si spinge fino a 2175 MHz di clock base e 2535 MHz di clock in boost, ma è chiaro che questa generazione di GPU AMD deve solo una frazione del suo incremento di potenza all'aumento dei megahertz. A contribuire, infatti, ci sono il raddoppio della cache L1 che arriva a 3 MB, l'incremento del 50% della cache L2 che arriva a 6 MB, la AMD Infinity Cache di seconda generazione con prestazioni quasi raddoppiate e BUS a 384-bit combinato con un aumento della memoria che in questo caso è da 20 GB a 20 Gbps contro i 16 GB a 16 Gbps della AMD Radeon RX 6900 XT.

Dietro al frontale di plastica della Gigabyte Radeon RX 7900 XT Gaming c'è un robusto backplate che abbraccia la scheda

Tutto questo contribuisce a un salto netto di potenza bruta che vede il modello reference della AMD Radeon RX 7900 XT arrivare a 52 TLFOPS di potenza di calcolo FP32 contro i 23 TFLOPS del modello corrispettivo della serie precedente. Certo, non si tratta di numeri destinati a tradursi in prestazioni effettive, ma si parla senza dubbio di gaming in 1440p ad altissimo frame rate e di frame rate elevati in 4K, almeno laddove non c'è di mezzo il ray tracing utilizzato in maniera intensiva.

A meno di non utilizzare tecnologie di upscaling infatti, la pesante tecnica utilizzata per l'illuminazione resta difficile da gestire a prescindere dalla potenza bruta della GPU, anche se le nuove Radeon hanno comunque compiuto grandi passi avanti in tal senso. Il numero di Ray Accelerator è sempre vincolato a quello delle compute unit, come per la generazione precedente, ma in questo caso si parla di tecnologia di seconda generazione in grado di garantire, su carta, il 50% e oltre di prestazioni in più. Ed è merito sia dell'aumento della cache, sia di un miglioramento drastico nella gestione dell'intersezione dei raggi.

Inoltre, all'interno di ogni compute unit ci sono due nuovi AI Accelerator che oltre a essere 2.7 volte più potenti rispetto ai precedenti, dovrebbero garantire dei vantaggi con la futura tecnologia FSR 3, in arrivo nel corso del 2023 assieme alla promessa di una qualità dell'immagine migliore e di un raddoppio delle prestazioni rispetto all'FSR 2. Al momento però, dobbiamo accontentarci di quest'ultimo che non può competere in qualità e prestazioni con il DLSS 3, ma è un'ottima risorsa che alle alte risoluzioni garantisce una resa valida se non altro in 4K. Inoltre ha dalla sua il pregio di funzionare su quasi tutte le GPU delle ultime quattro generazioni, comprese quelle della concorrenza.

La connettività della Gigabyte Radeon RX 7900 XT Gaming manca della porta USB-C di altri modelli ma offre due porte HDMI 2.1 e due DisplayPort 2.1

Detto questo, torniamo a parlare dell'architettura RDNA 3 che grazie al passaggio ai 5 nanometri e alle varie ottimizzazioni ha dalla sua un miglioramento netto dell'efficienza che si traduce in un incremento del rapporto tra prestazioni e watt utilizzati fino al 54%. Senza dubbio questo valore è stato rilevato in condizioni ideali per la GPU AMD, ma trova un riscontro nella potenza totale dichiarata che per il modello reference arriva a 315 W contro i 300 W della AMD Radeon RX 6900 XT nonostante l'incremento di transistor, memorie, frequenze e numero di chip legato al design a chiplet che, tra l'altro, ha aiutato AMD a risparmiare qualcosa.

Questo approccio ha infatti permesso di utilizzare di due processi produttivi differenti: quello a 5 nanometri per l'unità centrale e quello a 6 nanometri per i 6 Memory Cache Die, di cui solo 5 attivi, che la circondano. Ma parliamo comunque di prezzi elevati, almeno in relazione alle capacità complessive della scheda che da una parte supera una NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti in potenza bruta, ma in Europa parte da un prezzo di riferimento di 95 euro più alto, sfiorando i 1015 euro, e risulta inferiore quando entrano in campo il ray tracing e il DLSS 3.

Ma torniamo alla Gigabyte Radeon RX 7900 XT Gaming OC della quale non ci è dato sapere la potenza totale o Total Board Power ufficiale, ma un aumento di consumi rispetto al modello base risulta evidente dal passaggio da un alimentatore consigliato di 750 W a uno da 800 W. Ciononostante non parliamo di incrementi effettivi drastici. D'altronde i connettori ausiliari restano due da 8-pin mentre cambia la connettività che in questo caso conta due uscite HDMI 2.1, due uscite DisplayPort 2.1, mentre manca la porta USB-C del modello base e della reference. L'interfaccia resta invece di tipo PCIe 4.0, ma è più che sufficiente per qualsivoglia GPU della nuova generazione.

Scheda tecnica Gigabyte Radeon RX 7900 XT Gaming OC