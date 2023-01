Hi-Fi Rush ha battuto Forspoken in maniera netta nelle vendite al lancio su Steam

Come fatto notare da varie fonti come Benji Sales e Forbes, la classifica di vendita di Steam della scorsa settimana ha messo in rilievo un particolare di notevole interesse: Hi-Fi Rush ha battuto Forspoken in maniera netta, sempre per quanto riguarda le versioni PC.

Abbiamo visto la classifica settimanale di Steam, con Dead Space che occupa diverse posizioni ma non è comunque riuscito a battere Hogwarts Legacy, tuttavia diversi osservatori fanno notare come un altro risultato davvero notevole sia quello di Hi-Fi Rush, soprattutto se si considera che la classifica presa in considerazione è stilata in base ai guadagni, dunque il gap in termini di quantità di copie vendute è ancora più ampio se si considera che Hi-Fi Rush a 29,99 euro costa meno della metà di Forspoken, il cui prezzo ufficiale è di 79,99 euro.



La riflessione che scaturisce è dunque anche sulla validità di un'operazione particolare come il lancio a sorpresa, che ha completamente tagliato fuori ogni tipo di marketing in favore di un accesso diretto e immediato a Hi-Fi Rush senza intermediari. L'altro elemento notevole è che il gioco è presente anche su Game Pass, cosa che potrebbe consentire di giocarlo senza doverlo acquistare interamente, ma questo sembra non abbia influito più di tanto sulle vendite Steam.

Dall'altra parte, Forspoken, che doveva essere la grande uscita della settimana, è crollato prima intorno alla posizione 50 e si sta ora avvicinando al margine basso dalla top 100 su Steam (per quanto riguarda le vendite globali) nonostante la notevole campagna promozionale con cui è stato lanciato.