The Witcher: Project Sirius avrà co-op e multiplayer PvE, stando a degli annunci di lavoro

Una serie di annunci di lavoro pubblicati da CD Projekt RED svelano possibili nuovi dettagli su Project Sirius, il gioco ambientato nell'universo di The Witcher realizzato da The Molasses. Da questi apprendiamo che il gioco avrà molteplici modalità di gioco, che includono co-op e multiplayer PvE.

Individuati dalla sempre molto attenta community di Reddit, alcuni delle posizioni disponibili sul sito ufficiale della compagnia polacca svelano piccoli stralci di informazioni. Ad esempio, quello per la posizione di senior world builder, parlano di dare vita a "un gioco stilizzato", suggerendo forse uno stile visivo ben differente rispetto ai giochi di The Witcher della serie principale e che potrebbe avvicinarsi piuttosto a quello dello spin-off a base di Gwent Thronebreaker: The Witcher Tales.

The Witcher 3

Sapevamo già che Project Sirius sarà un gioco multiplayer, ma l'annuncio per il ruolo di senior multiplayer designer parla anche di "varie modalità", "sistemi social", "sistemi di progressione" e richiede che il candidato abbia esperienza con multiplayer co-op e PvE.

Per il ruolo di Narrative Director, invece è necessario avere esperienza con "storytelling cinematografico e dialoghi doppiati" e avere familiarità con la "narrazione non lineare". Infine tra le qualità apprezzate (ma non obbligatorie) per il ruolo di Technical Game Designer troviamo l'avere esperienza con sistemi di "generazione procedurale" e da "action/adventure".

Chiaramente non possiamo definire un profilo preciso per Project Sirius solo sulla base di queste informazioni, anche perché non sono dettagli del tutto certi e il gioco è ancora in pieno sviluppo. Insomma non ci resta che attendere una presentazione ufficiale da parte di CD Projekt.

Project Sirius è solo uno dei tanti giochi ambientati nell'universo di The Witcher e Cyberpunk 2077 in sviluppo presso CD Projekt, di cui abbiamo fatto il punto in uno speciale dedicato.