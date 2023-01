Offerte Amazon: One Piece Odyssey per PlayStation 5 in super sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia PS5 di One Piece Odyssey. Lo sconto è di soli 9€, un valore che corrisponde al 13% del prezzo iniziale. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 69,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. Ricordiamo che One Piece Odyssey è un JRPG a turni, che vi porterà a vivere l'avventura di Rufy e compagni alle prese con innumerevoli pericoli. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

One Piece Odyssey, come abbiamo detto nella nostra recensione, è "tra i migliori giochi di One Piece mai fatti. Consigliatissimo se amate le avventure di Rufy e ciurma, o anche solo se volete godervi un JRPG rispettabile."

One Piece Odyssey

