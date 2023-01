Sports Story: un update ha rimosso i riferimenti polemici allo sviluppo nell'easter egg

In base a quanto riferito da Eurogamer e altre fonti, sembra che un recente aggiornamento a Sports Story abbia rimosso tutti i riferimenti polemici allo sviluppo del gioco dalla misteriosa stanza accessibile attraverso un easter egg, lasciando commenti che sono praticamente opposti a quelli presenti inizialmente.

Qualche settimana fa, poco dopo il lancio di Sports Story su Nintendo Switch, si era scoperto che all'interno del gioco si trovava una stanza segreta dove gli sviluppatori sembravano volersi sfogare dei problemi passati durante lo sviluppo del gioco.

La questione non è mai stata chiarita più di tanto, ma i dialoghi a cui si poteva assistere all'interno della stanza erano piuttosto espliciti in questo senso.

"Si potrebbe dire che stiamo passando uno sviluppo travagliato", diceva una delle persone con cui interagire nella stanza, "Si potrebbe anche dire che qualcuno ha continuato a richiedere l'inserimento di nuove caratteristiche e che la mia visione originale non esista più". Questi e altri riferimenti sembravano essere una sorta di sfogo degli sviluppatori per i problemi incontrati nel corso della lavorazione di Sports Story.



Dopo un recente update, la situazione è totalmente cambiata e, entrando nella medesima stanza, si assiste ora a dialoghi dal tono opposto: "Non solo siamo avanti nello sviluppo rispetto ai programmi, ma stiamo anche stabilendo nuovi record nella felicità degli impiegati", si legge ora. "Il nostro staff è sempre ben riposato, ben nutrito e l'auto-stima è alle stelle. Posso assicurarvi che tutto qui è sotto controllo".

Il cambio di tono è talmente repentino e radicale da causare comunque qualche sospetto, fino a far pensare che sia una sorta di rielaborazione ironica delle medesime polemiche presenti inizialmente. D'altra parte, il team Sidebar Games non ha ancora commentato in maniera approfondita l'accaduto, salvo confermare che avesse l'intenzione di rimuovere l'easter egg in questione.