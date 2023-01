Backfirewall: la recensione di un gioco meraviglioso ma solo per chi parla inglese

Dal punto di vista degli enigmi, Backfirewall non ha certo intenzione di rivoluzionare il genere ma le sue quattro meccaniche principali, ispirate al mondo informatico, mantengono l'esperienza varia e intrigante. L'unico grande difetto di questo gioco è la barriera linguistica: non solo non è disponibile in italiano ma il suo umorismo visivo e parlato è tutto fondato sullo storpiare quegli inglesismi che anche noi abbiamo imparato ad assorbire sul mondo informatico. In questa recensione di Backfirewall vi racconteremo tutto il divertimento che questo gioco può darvi, a patto di masticare qualche parola di inglese.

Sviluppato da Naraven Games ed edito da All in! Games, Backfirewall è molto più di un semplice puzzle game: è un viaggio tra le componenti, le applicazioni e le contraddizioni dei processi informatici che governano i nostri smartphone. A fronte di uno stile grafico semplice, che potrebbe far pensare a un'opera poco rifinita, brilla il doppiaggio (inglese) che rende il passeggiare tra i banchi di memoria della RAM o le gallerie d'arte della GPU un'esperienza davvero unica.

Backfirewall è l'epopea di un software , un assistente all'installazione di un nuovo aggiornamento, destinato a essere cancellato pochi minuti dopo la sua nascita. Non solo: l'arrivo di un nuovo sistema operativo in un dispositivo significa anche la messa a morte di quello vecchio ed ecco che vediamo realizzarsi le premesse di un'insolita alleanza. OS9, il sistema operativo ormai obsoleto, e l'Assistente all'installazione del nuovo software decidono di imbarcarsi in un viaggio per le varie regioni del telefono in cui abitano per causare quanti più errori possibile. Così facendo costringeranno il dispositivo a riavviarsi e a reinstallare il vecchio OS9.

Gli enigmi che questi trucchi possono risolvere sono quasi tutti ambientali. Dovrete rimuovere scatole, accendere ascensori, colorare cancelli e leve per poterle attivare e duplicare elementi dell'ambiente non con l'obiettivo di aggiustare il sistema, ma cercando di romperlo ancora di più . Per questo motivo la lista delle cose da fare in ciascuna ambientazione è composta da frasi come "il sistema di gestione delle informazioni in arrivo funziona perfettamente": questo vuol dire che il vostro compito è di andare a sabotare proprio quel sistema. La maggior parte dei livelli, poi, sono esplorativi, ovvero composti da un ambiente che dovrete setacciare in lungo e in largo per causare gli errori. Alcuni, invece, sono più lineari e fanno da transizione tra un'area e l'altra.

Ispirate ad alcune funzioni che usiamo tutti i giorni con i nostri dispositivi, le quattro meccaniche con cui è possibile risolvere i puzzle del gioco riescono a divertire senza mai essere ripetitive. Ben spiegate nel tutorial, queste funzioni vengono date all'Assistente durante l'installazione come sorta di "trucchi" (cheat codes) a disposizione di OS9. La prima è la funzione "cancella" con cui eliminare alcuni elementi dello scenario per rivelare risorse nascoste. La seconda è "inverti" e potete immaginarvela come la possibilità di ribaltare l'effetto della forza di gravità su un singolo oggetto. La terza è il "codice colore" con cui cambiare il colore degli oggetti per fargli assumere una funzione differente e la quarta è il classico "duplica".

La barriera dell’umorismo

La contrapposizione tra vecchio e nuovo in Backfirewall è rappresentata dalla contrapposizione tra i tanti colori di un sistema vissuto e il bianco sterile di un nuovo aggiornamento

C'è un gruppo di persone che adorerà alla follia questo gioco, cioè tutti coloro che sono appassionati di tecnologia e fruiscono i contenuti in inglese. Questo perché tutto, dal linguaggio di OS9 all'ossessione delle diverse app per ciò che fa l'Utente, è intriso del linguaggio del mondo tech e persino del pedante entusiasmo delle conferenze Apple; quelle in cui tutto è rivoluzionario e mai visto per capirci. O ancora, la visualizzazione di certi elementi è una battuta in sé stessa: i log, delle annotazioni testuali sullo stato di un sistema, per esempio, prendono la forma di un pezzetto di tronco perché in inglese log è un termine dalle origini marinaresche che aveva a che fare con un ceppo usato per misurare la velocità delle navi.

Il doppiaggio inglese, poi, è meravigliosamente caratterizzato, e riesce a dare a ciascun personaggio una personalità unica. L'accento british del nostro OS9, poi, ricorda molto la voce di Paul Bettany, quindi ai fan della Marvel sembrerà di avere un vero e proprio Jarvis (o Visione) decisamente irriverente a guidarli. Tutto questo, purtroppo, perde di efficacia e di impatto se chi gioca non parla inglese, e in un attimo Backfirewall si trasforma in un mediocre puzzle game dalla grafica grezza. Aggiungere dei semplici sottotitoli in italiano potrebbe trasformare il gioco addirittura in una risorsa per studiare l'inglese legato alla programmazione.