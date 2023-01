Age of Empires 2: Definitive Edition, la recensione del classico per PC, ora anche per Xbox e cloud

In questo caso, però, l'operazione è più rischiosa del previsto: sono ormai diverse generazioni di console che parecchi studi di sviluppo provano ad adattare gli strategici in tempo reale ai gamepad, ma in pochi si sono avvicinati ad avere risultati accettabili. Curiosamente Age of Empires 2 è al centro di alcuni dei tentativi più celebri: nel 2001 Konami portò il gioco originale su PlayStation 2, ma si trattò di una conversione piuttosto diretta nella quale emerse subito la poca praticità e precisione dei controller, soprattutto se devono emulare mouse e tastiera. Anche lo sviluppatore originale della serie, Ensembe Studios, prima di chiudere i battenti provò a creare un RTS pensato nativamente per console: anche Halo Wars , nonostante le qualità e il nome altisonante, non riuscì nell'impresa di sdoganare il genere su Xbox.

La strategia di Microsoft con Game Pass , però, non prevede più barriere e questo vale per entrambi i sensi di marcia. Quindi, se tutti i giochi Xbox devono essere disponibili anche su PC direttamente al lancio, allora anche quei generi che un tempo erano considerati come possibili solo su Personal Computer adesso devono trovare il modo di arrivare nei salotti (e persino sui telefoni) di tutto il mondo. È successo con Flight Simulator, altro simulacro dell'autoproclamatasi "master race", e adesso avviene con Age of Empire.

Il poter giocare a Age of Empires 2 col gamepad è, nel suo piccolo, un evento storico. Lo strategico in tempo reale di Microsoft è stato per circa 25 anni uno dei giochi PC più amati, una vera e propria icona di quel tipo di prodotti che, nonostante tutto, su console non si poteva avere.

La versione definitiva

Age of Empires 2 Definitive Edition porta su console tutti i contenuti della versione PC

Facciamo prima, però, una piccola premessa. Age of Empires 2: Definitive Edition, come è facile intuire dal nome, è la versione definitiva di Age of Empires 2, uno strategico del 1999 che è stato riproposto su PC nel 2019 con risoluzione e grafica migliorati in occasione del ventennale. Questa edizione, curata da Forgotten Empires, contiene tutti i contenuti scaricabili e le espansioni pubblicate negli anni, più un pacchetto inedito pensato per l'occasione, oltre che alcuni piccoli ritocchi grafici introdotti per rendere alcune unità più godibili e la gestione della mappa più semplice, come uno zoom più efficace. A conti fatti si tratta di 11 campagne storiche che ripercorrono le gesta di alcuni degli eroi più famosi della storia (William Wallace, Gengis Khan e Giovanna d'Arco solo per citarne alcuni), alle quali aggiungere missioni cooperative, schermaglie e il classico multiplayer. Da non sottovalutare il miglioramento dell'intelligenza artificiale che, ai livelli più alti, si comporta in maniera meno meccanica e più credibile.

Tutto questo per dire che la versione che arriverà su Xbox One, Xbox Series X|S e cloud il 31 gennaio 2023, dal punto di vista contenutistico, è identica a quella PC. Quindi, nel caso in cui siate alla ricerca di informazioni più dettagliate sulla composizione del pacchetto e a una descrizione di miglioramenti, vi rimandiamo alla recensione originale di Age of Empires 2 Definitive Edition.

La fase iniziale di Age of Empires 2: Definitive Edition è un caposaldo del genere

Quello che serve sapere in questo caso è che in Age of Empires 2: Definitive Edition il giocatore sarà chiamato a far prosperare il suo regno attraverso diverse ere storiche. Bisognerà farlo sviluppando principalmente due elementi: da una parte c'è la crescita economica dell'insediamento, basata sullo sfruttamento delle risorse sparse sulla scenario, dall'altra la gestione dell'esercito, l'inevitabile strumento con il quale appianare ogni divergenza con gli altri attori che agiscono sulla mappa. Le campagne di Age of Empires 2: Definitive Edition declinano questa struttura in diversi modi, raccontando le gesta di alcuni dei più celebri condottieri della storia così da mettere il giocatore di fronte a sfide differenti, come il dover affrontare eserciti molto più forti o il dover rimettere in carreggiata un'economia fragile.

Tutto come ce lo ricordavamo, quindi, per questo ci concentriamo su com'è giocare a Age of Empires 2: Definitive Edition con un gamepad Xbox.