CD Projekt: tutte le novità, dalla nuova trilogia di The Witcher al seguito di Cyberpunk 2077

Cavalcando lo tsunami di popolarità di Edgerunners (l'anime Netflix che ha portato Cyberpunk 2077 a battere il record di The Witcher per giocatori contemporanei) CD Projekt ha tracciato la roadmap per i suoi contenuti futuri e c'è davvero tanto che bolle in pentola. "La nostra missione non cambia - ha detto Adam Kicinski presidente e joint CEO di CD Projekt - siamo qui per creare videogiochi di ruolo rivoluzionari con storie memorabili in grado di ispirare i gamer".

Di storie memorabili sembrano essercene diverse in cantiere perché nel corso del video che delinea il futuro della compagnia polacca, sono stati annunciati ben 6 (+1) nuovi videogiochi: una nuova trilogia di giochi per The Witcher, un titolo per giocatore singolo con elementi multigiocatore per il grande pubblico sempre nell'universo di The Witcher, un altro videogioco ambizioso ambientato nel medioevo fantasy del cacciatore di mostri, il seguito di Cyberpunk 2077 e una nuova IP originale.

Nuovi studi di sviluppo sono stati acquisiti o creati da zero per questo ambizioso programma che punta a fare contenti i fan degli universi di CD Projekt e ad ampliare il pubblico dello studio polacco. Analizziamo insieme tutte le novità CD Projekt, dalla nuova trilogia di The Witcher al seguito di Cyberpunk 2077, chi ci sta lavorando e quando potrebbero uscire.