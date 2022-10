CD Projekt RED: Project Hadar sarà un nuovo RPG, totalmente inedito

Tra i vari progetti in corso annunciati ieri da parte di CD Projekt RED c'è anche una nuova proprietà originale attualmente in sviluppo presso il team, identificata con il nome in codice Project Hadar e che sembra essere un nuovo RPG completamente inedito.

Dalla conferenza finanziaria di ieri sono emerse parecchie novità riguardanti CD Projekt RED: un seguito di Cyberpunk 2077, una nuova trilogia e due giochi spin-off di The Witcher e anche una nuova proprietà intellettuale chiamata Project Hadar, ancora nelle prime fasi dello sviluppo. Su questa sono emersi ulteriori dettagli, anche se ancora molto vaghi, come il genere di appartenenza del gioco.

"Per quanto riguarda il genere, noi sviluppiamo titoli di un certo tipo e penso che si possa dire con sicurezza che vogliamo continuare con questo stile, dunque potete immaginare che tipo di gioco sarà", ha affermato Michał Nowakowski, SVP of business development di CD Projekt RED, parlando di questo misterioso progetto in corso.

Sembra piuttosto chiaro che si tratti di un altro RPG, o una qualche forma di gioco di ruolo d'azione di quelli che abbiamo ormai imparato a conoscere da parte del team polacco, a partire da The Witcher in poi.

CD Projekt RED, i personaggi dei giochi della compagnia

"I primi lavori al livello di concept sono iniziati nel 2021 e - per la prima volta nella nostra storia - la proprietà intellettuale è stata pensata e incubata completamente all'interno di CD Projekt RED. È impostante capire che al momento siamo ancora alla lavorazione delle basi concettuali e ponendo le fondamenta per questo nuovo franchise".

Si tratta dunque di un gioco completamente originale e inedito, a differenza delle produzioni precedenti del team che erano basate su franchise già affermati come la saga di The Witcher da parte di Andrzej Sapkowski o la serie di giochi di ruolo classici Cyberpunk 2077.