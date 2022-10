Offerte Amazon: Scheda Madre ASUS PRIME X670-P in forte sconto per la prima volta

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una scheda madre ASUS PRIME X670-P. Lo sconto segnalato è di 130€ circa, ovvero del 28%. Il prezzo precedente di questa scheda madre era di 461€. Attualmente questa scheda madre, venduta e spedita da Amazon, non è disponibile all'acquisto: il nostro consiglio è fare l'ordine così da salvare il prezzo, nuove unità dovrebbero arrivare ma nel frattempo il prezzo potrebbe salire.

La descrizione del prodotto recita: "Il socket AM5 offre supporto per i nuovi processori AMD Ryzen 7000 Serie Desktop, sfrutta le sue enormi potenzialità per creare un PC da vero gamer professionista. I quattro slot DDR5 supportano fino a 128GB di RAM totali garantendo al sistema un'esecuzione senza fastidiosi rallentamenti, sfrutta poi tutto il potenziale della memoria grazie ad ASUS OptiMem II. Grazie ai dissipatori su chipset, VRM e dispostivi M.2 potrai effettuare lunghe sessioni di lavoro o di gioco senza preoccuparti del surriscaldamento. Entra in un nuovo mondo di connettività, la porta Ethernet Realtek da 2.5Gb e il WiFi 6 (802.11ax) offrono una connessione veloce ed affidabile per un gameplay fluido e senza lag. Connettività infinita, grazie al supporto con PCIe 5.0, HDMI 2.1, Displayport 1.4, tre slot M.2 e all'USB 3.2 Gen 2x2 potrai godere di caricamenti e trasferimento dati super veloci."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Scheda madre ASUS PRIME X670-P

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.