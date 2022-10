CD Projekt RED annuncia Project Hadar, un nuova IP originale separata da The Witcher e Cyberpunk

CD Projekt RED ha confermato di aver in sviluppo molteplici giochi nei propri vari team internazionali. Tra i vari progetti è stato anche presentato un nuovo gioco, precisamente una nuova IP che non fa parte dell'universo di The Witcher o di Cyberpunk 2077. Il nome in codice è Project Hadar.

Tramite un documento ufficiale, possiamo leggere la seguente descrizione di Project Hadar: "Una nuova IP originale. Per la prima volta nella sua storia, CD PROJEKT RED sta sviluppando un universo completamente nuovo da zero. I primi lavori concettuali sono iniziati nel 2021. Alla data di pubblicazione di questo documento, sono in corso i lavori sulle fondamenta di questo mondo, che costituiscono l'ambientazione per una terza linea di prodotti separata in futuro."

Project Hadar non sarà quindi basato su una IP di terze parti, come The Witcher e Cyberpunk 2077, ma sarà un gioco completamente originale, ideato dai team di CD Projekt RED. Come avete potuto leggere, i lavori sono ancora nelle prima fasi e la compagnia si sta occupando di lavorare alle "fondamenta" del gioco, quindi è probabile che ci vorrà ancora del tempo. Esiste anche la possibilità che il progetto fallisca prima ancora di avere una forma definitiva oppure che nel corso dei prossimi anni muti sensibilmente rispetto a quanto è stato creato fino ad ora.

Tra gli altri annunci di CD Projekt RED troviamo anche vari progetti di The Witcher e il seguito di Cyberpunk 2077.