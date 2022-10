La prima GeForce RTX 4090 24 GB custom arriva su Amazon Italia: il prezzo è altissimo

Su Amazon Italia è spuntata la prima scheda grafica GeForce RTX 4090 24 GB custom, precisamente di PNY. Il prezzo è, come probabilmente vi aspetterete, veramente molto alto: parliamo di oltre 2.500€. Nel caso nel quale la vogliate, sappiate che non dovrete attendere molto visto che la data di uscita è il 12 ottobre 2022. Aggiornamento 18:35 - La GPU non è più disponibile, le unità paiono essere terminate per il momento!

Ricordiamo che il prezzo consigliato per l'Italia per una GeForce RTX 4090 24 GB è 1.949 euro, ovvero 400€ in più rispetto a una RTX 3090. Il prezzo delle custom, però, sale ovviamente e nel caso di PSY si arriva a 2.500€ circa. In questo caso specifico, parliamo di circa 550€ in più.

Ovviamente ogni persona è libera di investire il denaro che vuole su un componente hardware, sia che lo usi per lavoro che per passione, ma è innegabile che i costi delle nuove schede grafiche non siano alla portata di tutti. Chiaramente, le "vecchie" GPU della serie 3000 e 2000 sono assolutamente ancora performanti e bastano per giocare con soddisfazione a molti giochi PC recenti.

Le nuove GPU della serie 4000 danno però garantiscono l'accesso a una parte delle funzioni esclusive del DLSS 3. Inoltre, garantiscono prestazioni notevoli come dimostrato dai recenti benchmark a 8K.

