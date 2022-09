Nvidia GeForce RTX 4090: i primi benchmark 8K ufficiali con vari videogiochi famosi

Nvidia ha condiviso un primo gruppo di benchmark videoludici a 8K per la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090. I giochi scelti sono opere famose come Apex Legends, Fortnite, Lost Ark, Microsoft Flight Simulator e non solo. In molti casi, i test sono stati fatti con e senza DLSS.

I risultati del benchmark a 8K con una NVIDIA GeForce RTX 4090, che potete vedere anche nell'immagine poco sotto, sono i seguenti:

Apex Legends: 88 FPS (senza DLSS)

Fortnite con ray tracing: 82 FPS (con DLSS)

Forza Horizon 5: 94 FPS (con DLSS)

Hunt Showdown: 83 FPS (senza DLSS)

Lost Ark: 108 FPS (senza DLSS)

Microsoft Flight Simulator: 83 FPS (con DLSS)

Naraka Bladepoint: 98 FPS (con DLSS)

Red Dead Redemption 2: 85 FPS (con DLSS)

War Thunder: 164 FPS (con DLSS)

I test sono stati eseguiti con un computer che monta un i9-12900K, 32 GB di RAM e Windows 11 x64 come sistema operativo. Come già detto, il test è stato fatto a 8K con una Nvidia GeForce RTX 4090.

Benchmark 8K della Nvidia GeForce RTX 4090

Questi primi risultati sono promettenti, fermo restando che richiedono un computer di primo livello e l'utilizzo del nuovo DLSS 3: non tutti potranno realmente raggiungere questi risultati e non tutti dispongono di uno schermo 8K.

Sempre parlando di Nvidia RTX 4090 e 4080: ecco il nostro articolo nel quale esploriamo specifiche, pregi e difetti delle nuove schede grafiche.