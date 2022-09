The Last of Us, la serie TV: il nostro video sugli attori scelti da HBO

Con l'arrivo del The Last of Us Day, abbiamo avuto modo di vedere il primo trailer completo di The Last of Us, la serie TV di HBO. Cogliendo l'occasione, vi proponiamo inoltre un video nel quale vi presentiamo i personaggi principali e gli attori scelti per interpretarli.

Parlando del cast principale, troveremo ovviamente Joel Miller. Nel gioco è interpretato da Troy Baker, ma nella serie TV avrà il volto di Pedro Pascal. L'uomo è noto al grande pubblico per il suo Oberin Martell nel Trono di Spade e il mandaloriano in Star Wars: The Mandalorian. Pascal ha dichiarato di aver visto l'inizio del gioco grazie a suo nipote e di esserne rimasto impressionato.

Per quanto riguarda Ellie, invece, l'attrice che la interpreterà è Bella Ramsey, altra vecchia conoscenza della serie Il Trono di Spade, dove veste i panni di Lyanna Mormont. Ramsey si è detta entusiasta del progetto, e prenderà il posto di Ashley Johnson che aveva impersonato Ellie all'interno dei giochi.

Passando a un personaggio dal minutaggio probabilmente limitato, troviamo Sarah, figlia di Joel: HBO ha scelto la giovane Nico Parker. L'attrice ha fatto il proprio debutto con il Dumbo del 2019, diretto da Tim Burton. Il ruolo le permette di essere notata e prendere parte nel 2020 alla miniserie HBO "The Third day", al fianco di star del calibro di Naomie Harris e Jude Law. Nel 2021 appare anche insieme alla madre nel film di fantascienza Reminiscence.

Nel video, inoltre, vi parliamo anche di Tommy (Gabriel Luna), Tess (Anna Torv), Marlene (Merle Dandrige), Bill (Nick Offerman). Frank (Murray Bartlett), Henry e Sam (Lamar Johnson e Keivonn Woodard).

Una cosa è certa, la serie TV pare già ora molto promettente.