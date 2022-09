The Last of Us: la serie TV di HBO pare già essere una meraviglia

Ieri, 26 settembre 2022, per il The Last of Us Day è stato mostrato - come molti avevano già capito - il primo vero trailer della serie TV HBO The Last of Us. Come è andata? Benissimo, diremmo, visto che il tweet ufficiale di Naughty Dog che include il trailer è stato visualizzato oltre 13,8 milioni di volte in circa 21 ore, al momento della scrittura di queste parole.

L'entusiasmo è certamente elevato, quindi, e il pubblico era molto curioso di vedere i primi risultati della trasposizione del gioco PS3/PS4/PS5 (tra originale, remaster e remake) in formato televisivo.

Un parere definitivo potrà essere dato unicamente quando avremo modo di vedere la serie completa, ma per il momento ci sentiamo di dire che il progetto pare effettivamente promettente, soprattutto perché il trailer di presentazione di The Last of Us di HBO mostra tante similitudini con il gioco.

A differenza del film di Uncharted, con il quale lo sviluppatore ha deciso di prendere una direzione alternativa anche se sempre ispirata alla trama dei giochi, The Last of Us di HBO è una riproduzione fedele del videogame e cerca di creare quanti più richiami possibili.

Sappiamo già che la serie si prenderà qualche libertà, in quanto un prodotto videoludico segue regole diverse rispetto a quelle di una serie TV, ma in ogni caso l'impressione è che Druckmann abbia cercato di non deludere chi è in cerca anche dei dettagli.

Come avete potuto vedere in questo video comparativo, ci sono tanti piccoli tocchi che avvicinano i due prodotti, non solo nelle scelte di trama più importanti, ma anche per quanto riguarda fattori secondari come una scritta su un veicolo militare o il tipo di scarpe indossate da Ellie in una certa scene.

Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) di The Last of US (HBO)

È chiaro che sono dettagli inseriti volontariamente, per venire incontro agli appassionati e che non saranno minimamente notati dal pubblico non-videoludico che scoprirà la serie TV.

Considerando poi che Pedro Pascal e Bella Ramsey sono attori capaci e certamente in grado di regalare una prestazione recitativa di livello, per il momento ci sentiamo fiduciosi del risultato finale. Diteci, è così anche per voi?

