Shadow è disponibile da oggi in Italia: una nuova piattaforma di cloud gaming

Shadow è disponibile anche in Italia a partire da oggi, 27 settembre 2022, come annunciato dalla compagnia attraverso un comunicato stampa ufficiale in cui viene riferita l'estensione del servizio anche a Svezia e Danimarca, ampliando a oltre 70 milioni il numero dei potenziali utenti in Europa per questo sistema di cloud gaming su abbonamento.

In maniera simile a quanto visto con Nvidia GeForce Now, Shadow offre anche un servizio di cloud computing ai consumatori finali chiamato Shadow PC, attivabile con il nuovo Power Upgrade in arrivo il 26 ottobre anche nei nuovi mercati annunciati oggi, dunque anche in Italia.

I primi clienti che si abboneranno a Shadow PC in Italia, Danimarca e Svezia beneficeranno di uno sconto Early Birds.

Shadow Cloud Gaming

Tale sconto, disponibile in quantità molto limitate, non sarà a tempo e rimarrà attivo per tutta la durata dell'abbonamento fino alla sua disdetta e ammonterà a 5 euro al mese.

L'obiettivo, anche in questo caso, è consentire a tutti gli utenti di godere della potenza di un PC di fascia alta pur senza possedere l'hardware direttamente, ma utilizzandolo attraverso il cloud. Il rinnovato servizio di abbonamento Shadow presenta un piano aggiornato: mentre il prezzo di partenza rimane di 29,99 euro al mese, l'azienda offre ora il nuovo Power Upgrade, a ulteriori 14,99 euro.

Il nuovo Power Upgrade comprende un PC completo composto da varie configurazioni hardware: una CPU AMD EPYC 7543P con 4 core e 8 thread oltre a una GPU di fascia alta e soluzioni GPU come NVIDIA GeForce RTX classe 3070 o Schede grafiche NVIDIA equivalenti pensate su misura per i professionisti. Altre configurazioni prevedono le ultime CPU AMD basate su RDNA 2, inclusa AMD Radeon PRO V620 GPU progettata per il cloud computing e i giochi e 16 GB di RAM.

Il Power Upgrade verrà distribuito in lotti periodici a partire dal 26 ottobre, ma non verrà messo in atto nessun sistema di coda: l'Upgrade apparirà semplicemente disponibile (o non disponibile) sul sito web Shadow a seconda dello stato corrente di ogni nazione. Maggiori informazioni sul sito ufficiale di Shadow.