Ravenbound: video gameplay di 16 minuti per l'open world roguelite a tema mitologia scandinava

IGN USA ha pubblicato un nuovo video gameplay di Ravenbound della durata di sedici minuti, che potete vedere qui sopra. Il filmato ci mostra il gioco d'azione open world con meccaniche da roguelite, che si basa sulla mitologia scandinava. Possiamo vedere combattimenti, esplorazione e non solo.

In Ravenbound, il giocatore deve affrontare creature come troll, huldre e draugr, i classici non morti norreni. Il personaggio dispone di un equipaggiamento, come una spada e uno scudo, che sfrutta in combattimenti ad alto ritmo. Si dispone anche di capacità aggiuntive, come la possibilità di creare una barriera per difendersi dagli attacchi dei nemici. La mobilità sembra essere un fattore importante, visto che il personaggio può eseguire ampie schivate in scivolata, balzi e attacchi in caduta.

Gli sviluppatori di Ravenbound affermano che, in qualità di roguelite, non si tratta di un gioco semplice, ma l'esperienza renderà più abili. In ogni partita, sconfiggendo gruppi di nemici, si ottengono potenziamenti sotto forma di carta: le carte permangono tra una partita e l'altra e ogni volta è possibile comporre un proprio deck.

Bisogna notare che quello mostrato è un video gameplay della versione "alpha" di Ravenbound: quanto mostrato è temporaneo e incompleto; a livello grafico ci saranno certamente dei miglioramenti prima della pubblicazione del gioco finale.

Ravenbound sarà pubblicato su PC, tramite Steam. Gli sviluppatori confermano che ci sarà una beta chiusa "presto". Potete vedere il trailer di annuncio di Ravenbound qui.