The Finals: nuovo e spettacolare trailer per l'FPS che annuncia la data dell'alpha

The Finals torna a mostrarsi con un trailer più esteso pubblicato proprio in queste ore, che mostra peraltro un notevole tasso di distruzione degli scenari per questo interessante sparatutto in prima persona sviluppato da Embark Studios, che avrà presto un'alpha test a numero chiuso.

Annunciato con un teaser trailer alla Gamescom 2022, The Finals è un interessante FPS multiplayer competitivo che verrà distribuito come free-to-play, previsto uscire "presto" ma ancora senza una data precisa, ma intanto l'alpha chiusa avverrà il 29 settembre 2022, con possibilità di registrarsi sul sito ufficiale del gioco. Il primo teaser mostrato nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2022 ha catturato l'attenzione, ma questo nuovo trailer sembra anche più interessante.

Al di là di varie sezioni di gameplay, che consentono di vedere le situazioni di gioco in cui è possibile trovarsi giocando a The Finals, appare evidente come vi sia anche una notevole interazione ambientale che consente di seminare distruzione su ampie parti di scenario, con effetti alquanto devastanti.

The Finals mette in scena una sorta di trasmissione televisiva in cui i partecipanti prendono parte a uno show virtuale dove si affrontano in arene basate su luoghi reali, utilizzando varie armi da fuoco e abilità particolari. Una parte importante del gioco sarà proprio data dalla possibilità di demolire intere parti di scenario e sfruttare questa possibilità contro i nemici, seminando distruzione ovunque.