The Finals annunciato con un teaser trailer alla Gamescom 2022, è un fps free-to-play

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2022, Embark Studios ha presentato un breve teaser trailer di The Finals, un nuovo sparatutto multiplayer free-to-play.

Come possiamo vedere il filmato non spiega molto su The Finals, ma fortunatamente maggiori dettagli verranno svelati a settembre con una presentazione ben più corposa. Nel frattempo è possibile carpire alcuni dettagli dalla pagina ufficiale Steam, dove tra l'altro potete registrarvi già da ora ai playtest se siete interessati.

Stando alla descrizione i giocatori parteciperanno a un folle show virtuale chiamato The Finals, in cui dovranno affrontarsi in arene basate su luoghi reali. Oltre a svariate armi da fuoco e abilità speciali, il gioco pone l'accento sugli ambienti di gioco e su come sarà possibile sfruttarli o demolirli completamente per trarne un vantaggio sugli avversari.

"Telespettatori, la notizia è arrivata: The Finals accetta concorrenti... cioè VOI! Esatto, presto il mondo potrebbe guardarvi fare a pezzi le nostre nuove arene dinamiche e conquistare la gloria!", recita la descrizione ufficiale.

"Come sapete, The Finals è il più grande gioco televisivo free-to-play per combattenti al mondo! I concorrenti si collegano al mondo virtuale e fanno squadra in tornei sempre più impegnativi. Combattono in arene impeccabili basate su luoghi reali, che possono alterare, sfruttare o distruggere."

"Certo, potete limitarvi a sparare, ma i concorrenti che fanno dei curatissimi ambienti virtuali la propria arma hanno più probabilità di avanzare, quindi fate tutto ciò che potete immaginare in nome della vittoria, radete al suolo le arene, fate schiantare palle da demolizione contro gli avversari! Perché sparare e basta, quando potete abbattere interi edifici?"

"Il gioco sembrerebbe porre l'accento sullo sfruttare a proprio vantaggio gli ambienti di gioco, con le arene che potranno essere modificate o ridotte in macerie. "