Blacktail: periodo d'uscita e nuovo trailer per la fiaba dark alla Gamescom 2022

Blacktail è tornato a mostrarsi in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2022 con un nuovo trailer di presentazione, che ha riferito anche un periodo d'uscita più definito per l'affascinante fiaba dark da parte di The Parasight e Focus Home.

Non c'è ancora una data precisa, ma Blacktail arriverà comunque nel corso di "questo inverno", dunque verosimilmente tra la fine del 2022 e il primo trimestre del 2023. Il gioco è un particolare action adventure in prima persona con elementi survival, che ci trasporta in un mondo fiabesco ma piuttosto inquietante allo stesso tempo.

Potete conoscerlo meglio leggendo il nostro provato di Blacktail, ma nel frattempo il gioco deve aver fatto parecchi progressi rispetto alla demo messa a disposizione tempo fa: il nuovo trailer mostra una notevole varietà di ambientazioni e situazioni di gioco, che svelano anche vari elementi di gameplay.

Blacktail racconta la storia delle origini di Baba Yaga, la celebre strega dei racconti per bambini, che si ritrova soprattutto nel folklore tradizionale dell'Europa dell'Est. La protagonista qui è ancora una ragazza, ma dimostra già alcuni poteri magici che la pongono ai margini della società, vista come una strega pericolosa. Da qui, attraverso le scelte del giocatore, possiamo assistere alla sua evoluzione in personaggio buono o malvagio.