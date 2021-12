Blacktail, abbiamo provato la fiaba survival di The Parasight

Tra le iniziative più interessanti lanciate in corrispondenza dei The Game Awards 2021 ci sono numerose demo uscite apposta per l'occasione su Xbox e PC. Grazie a queste abbiamo avuto modo di provare Blacktail del team The Parasight. Dopo aver visto l'ottimo provato Nobody Saves the World, passiamo a un'altra delle esperienze di maggior impatto in questa mandata di demo con Blacktail, che si presenta in maniera molto particolare, ovvero come una sorta di fiaba trasfigurata in un survival. Il gioco ci chiede d'immergerci nell'affascinante e oscura leggenda di Baba Yaga, ma vivendola secondo i crismi classici dell'avventura survival in prima persona.

Il genere è stato esplorato ormai in lungo e in largo, andando dalla sua accezione più pura di sopravvivenza nella natura alle numerose interpretazioni post-apocalittiche o con venature horror come in Rust, DayZ o The Forest.

Ci sono anche declinazioni completamente diverse e originali come Grounded, ma in ogni caso possiamo rilevare gli elementi comuni di una tipologia di gioco che ha conquistato in pochi anni milioni di giocatori.

Quelle stesse caratteristiche si ritrovano anche in questo gioco, per quanto riguarda esplorazione, raccolta di risorse e necessità di mantenere alti i parametri vitali all'interno di un ambiente ostile. Dobbiamo dire, però, che Blacktail rappresenta una delle esperienze più strane che ci sia capitati di provare all'interno di questa struttura ormai piuttosto familiare.