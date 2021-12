The Witcher, serie Netflix: Geralt e Ranuncolo in un video sulla loro amicizia

The Witcher, la serie Netflix, torna a mostrarsi in video per illustrare l'evoluzione del rapporto di amicizia fra Geralt e Ranuncolo: due figure così diverse, che tuttavia finiscono per legarsi.

Il giovane bardo approccia lo strigo durante la prima stagione di The Witcher e si offre subito di cantare le sue gesta, così da rendere il cacciatore di mostri più popolare fra la gente.

Non c'è dubbio, infatti, che le persone comuni tendano a vedere il personaggio interpretato da Henry Cavill con un misto di timore e disprezzo, vista la sua ben nota pericolosità e un carattere generalmente scontroso.

Nonostante proprio questa indole a un certo punto determini l'allontanamento di Ranuncolo, il rapporto fra i due personaggi continua a essere uno dei fili conduttori dell'avventura: uno spiraglio di umanità per un protagonista che appare ben poco incline a dispensare affetto.

Potremo rivedere Geralt e Ranuncolo nella seconda stagione di The Witcher, disponibile su Netflix a partire dal 17 dicembre.