The Witcher serie Netflix: il riassunto della prima stagione

Mancano ormai pochi giorni all'esordio della seconda stagione di The Witcher su Netflix: il nuovo ciclo di episodi della serie televisiva dedicata ai libri di Andrzej Sapkowski che, a loro volta, hanno ispirato alcuni tra i giochi più amati degli ultimi anni, in particolare The Witcher 3: Wild Hunt con le sue espansioni. La serie, che ha per protagonista Henry Cavill (Man of Steel, Mission Impossible: Fallout) nei panni di Geralt lo Strigo, adatta alcuni racconti brevi di Sapkowski, non necessariamente in ordine cronologico, e per questo motivo può essere complicato sciogliere l'intreccio, specie se si ha poca dimestichezza col materiale letterario/videoludico.

Questo nostro riassunto serve proprio a questo. Se non avete mai visto la serie, ovviamente, vi consigliamo di chiudere questa pagina perché contiene enormi spoiler su tutta la prima stagione Netflix di The Witcher, e di correre a guardarla perché merita davvero. Se invece volete rinfrescarvi la memoria sui nodi principali della storia, continuate a leggere. Per semplificare un po' le cose, abbiamo deciso d'incentrare il nostro riassunto sui tre protagonisti della serie, che sono Geralt, Yennefer e Ciri.

Gli episodi seguono le loro disavventure fino a intrecciare i loro destini, ma le vicende raccontate nella serie Netflix si svolgono in diversi lassi di tempo: la storia di Geralt si sviluppa in circa vent'anni, quella di Yennefer in circa 70, mentre quella di Ciri racconta due intensissime settimane di vita della principessa.

Procediamo, quindi, col riassunto della prima stagione della serie Netflix di The Witcher.