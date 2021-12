Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PC, il prezzo di 80€ rimosso da Epic Games Store

Il tanto discusso prezzo di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PC, pari a 80€, sembra sia stato rimosso dalla pagina del gioco su Epic Games Store, che al momento non lo riporta.

Sappiamo che Square Enix aveva prezzato Final Fantasy 7 Remake e Forspoken su PC a 80€, ma mentre quest'ultimo titolo presenta ancora quella indicazione, per Final Fantasy qualcosa è evidentemente cambiato. Il publisher ci ha ripensato?

La modifica è stata effettuata da pochissimo e non ci sono ancora dettagli in proposito, tanto che sui social pochi se ne sono accorti, ma esiste la possibilità che le inevitabili polemiche scaturite da quella decisione abbiano spinto Square Enix a rivalutare la questione.

Parliamo in effetti della conversione di un gioco che è stato pubblicato originariamente su PS4 lo scorso anno, per poi approdare su PS5 con l'edizione Intergrade qualche mese fa, ma che su PC andrebbe a infrangere una tradizione consolidata per quanto concerne i prezzi.

Può anche darsi che la scomparsa del prezzo sia un semplice errore e che nelle prossime ore la pagina del prodotto su Epic Games Store torni esattamente com'era: al momento nessuno può prevedere cosa accadrà, ma dal lancio ci separano solo pochi giorni visto che è fissato al 16 dicembre.

Nell'attesa di capire come si svilupperanno gli eventi, rinfrescatevi la memoria con la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade.