Final Fantasy 7 Remake e Forspoken su PC a €80 come PS5: Square Enix alza i prezzi

Con l'annuncio di Final Fantasy 7 Remake e Forspoken su PC, Square Enix risulta essere il primo publisher a tentare la strada del rialzo dei prezzi su piattaforma Windows, visto che entrambi hanno un costo di ben 80 euro, ovvero lo stesso standard adottato da Sony per i suoi first party su PS5.

Come abbiamo visto nel corso dei Game Awards la notte scorsa, Final Fantasy 7 Remake Intergrade arriverà presto su PC in esclusiva su Epic Games Store, ma non avevamo notato il prezzo, sulle prime: il gioco costa 79,99 euro in versione PC, cosa piuttosto strana considerando anche che è uscito quasi due anni fa su PS4 per la prima volta.

Allo stesso modo, anche il nuovo Forspoken, anche lui mostrato ai Game Awards 2021, costa 79,90 euro su Steam attualmente, con l'edizione Deluxe che arriva addirittura a 104 euro.

Tifa in Final Fantasy 7 Remake: Intergrade su PC

In entrambi i casi si tratta di una sorta di record: Square Enix è forse il primo publisher in assoluto a tentare il rialzo dei prezzi a questo livello per i giochi su PC, che solitamente mantengono prezzi più bassi dei corrispettivi su console.

Basti pensare che Halo Infinite, per esempio, per citare un tripla A uscito praticamente ora, costa 59,99 euro su Steam, proseguendo quella che è stata finora la norma dei giochi su piattaforma Windows. Se il costo può avere senso in un'ottica di parità di trattamento su un gioco nuovo come Forspoken (che comunque ha poco senso, considerando anche i diversi costi delle royalties per la pubblicazione su PC rispetto alle console), un incremento del genere sembra piuttosto ingiustificato per un gioco come Final Fantasy 7 Remake, di fatto "vecchio" di un anno e mezzo, sebbene qui in versione "completa" con l'aggiunta dell'espansione di Yuffie (per quanto anche qui abbia poco senso parlare di edizione completa, visto che si tratta della prima parte del progetto).

Attendiamo dunque di vedere come l'utenza PC accoglierà questa novità del rialzo dei prezzi al livello di quelli adottati da Sony con PS5, ma dubitiamo che la cosa venga ben accolta.