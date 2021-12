Forspoken: data di uscita dal trailer dei The Game Awards 2021

Questa notte, ai The Game Awards 2021, abbiamo avuto modo di vedere il trailer Forspoken, il nuovo gioco d'azione di Square Enix. Potete vedere il trailer qui sopra che indica anche la data di uscita: 24 maggio 2022.

Il trailer di Forspoken ci ripresenta la protagonista del gioco, Frey, che arriva dal nostro mondo in un regno - Athia - basato sulla magia. La ragazza ha al proprio fianco un bracciale parlante e si ritrova in grado di usare vari tipi di magie elementali. Inoltre, il video ci mostra una scena di trama nella quale una delle matriarche che dominano il mondo di Athia giudica Frey colpevole di aver invaso il suo territorio.

Forspoken punterà molto anche sulla mobilità. Frey, infatti, non diventa solo molto potente grazie alla magia, ma diventa anche molto agile. La ragazza potrà usare i propri poteri per esibirsi in molteplici sequenze parkour all'interno della mappa aperta, che è composta - per quanto visto - da ambienti naturali e selvaggi, da boschi a deserti rocciosi.

Forspoken arriverà su PC e su PS5, come esclusiva console di Sony PlayStation.