Tchia: periodo di uscita e trailer dai The Game Awards 2021

Tchia, la nuova avventura open world di Kowloon, è tornato a mostrarsi in occasione dei The Game Awards 2021 con un nuovo trailer che, tra le altre cose, svela anche il periodo di uscita del gioco, fissato per la primavera del 2022 per PS5, PC e Google Stadia.

Il nuovo filmato presentato in occasione degli Oscar dei videogiochi, che potrete ammirare nel player qui sopra, ci offre un assaggio delle meccaniche di gameplay di Tchia. L'omonima protagonista potrà usare una zattera improvvisata per attraversare il mare, arrampicarsi su muri e pareti rocciose e planare sfruttando una foglia gigante.

Tchia inoltre è in grado di impossessarsi di oggetti sparsi nel mondo di gioco e animali. Nel filmato ad esempio vediamo la protagonista controllare un pappagallo per volare liberamente nel mondo di gioco e di una lanterna ad olio per dare fuoco a un gruppo di nemici.

Come accennato in apertura Tchia sarà disponibile per PS5, PC e Google Stadia durante la primavera del 2022.