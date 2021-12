Saints Row: un nuovo trailer dai TGA 2021

In occasione dei The Game Awards 2021, è stato presentato un nuovo, esplosivo trailer di Saints Row, che ha mostrato diverse sequenze di gioco, alcune delle quali davvero spettacolari.

Il trailer inizia con un serie di cartoline da Santo Ileso, la città in cui è ambientato il gioco. Quindi passa a mostrare alcune delle fazioni presenti nel gioco, compresi alcuni dei personaggi principali.

Il resto è un montaggio di sequenze di gameplay in puro stile Saints Row, quindi piene di sparatorie, esplosioni e armi assurde. Non mancano un'aereo che vola in mezzo a dei palazzi, un bazooka e una speciale tuta che consente di planare.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Saints Row è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. La data d'uscita è stata fissata al 23 agosto 2022, dopo un rinvio di qualche mese.