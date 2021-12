Suicide Squad: Kill the Justice League, trailer gameplay ai Game Awards 2021

Suicide Squad: Kill the Justice League si è presentato in maniera spettacolare con un nuovo trailer del gameplay ai Game Awards 2021, con tanto di Amanda Waller sul palco dell'evento a introdurre il nuovo gioco di Rocksteady e Warner Bros.

Il trailer mostra proprio delle sezioni di gameplay del nuovo action game da parte di Rocksteady, che consente di utilizzare l'assortito gruppo di antieroi in una missione allucinante, in questo caso mentre combatte contro Brainiac e le sue forze d'invasione fra le strade di Metropolis.

Vediamo dunque la Task Force X (alias Suicide Squad) di Amanda Waller, composta da Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e Re Squalo mentre con riluttanza intraprendono la missione assegnatagli: uccidere i più grandi supereroi DC del mondo, cioè la Justice League.

Suicide Squad: Kill the Justice League è un action in terza persona che consente di interpretare i vari personaggi in questione, con ogni membro della squadra che possiede mosse e abilità uniche sia per quanto riguarda il sistema di combattimento che di spostamento.

Il sistema di progressione consente poi di sbloccare abilità trasversali potenziate per esplorare liberamente l'open-world di Metropolis, oltre a una grande varietà di armi da personalizzare e abilità da padroneggiare. Il gioco può essere affrontato sia in single player che in multiplayer cooperativo, facendo squadra con altri utenti. La data di uscita non è ancora nota in maniera precisa, ma Suicide Squad: Kill the Justice League è atteso per il 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Abbio visto che il gioco è su Steam con una pagina ufficiale dedicata e alcune informazioni potete trarle dalla nostra anteprima di Suicide Squad: Kill the Justice League.